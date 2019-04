Prvič poletelo največje letalo na svetu DNE Stratolaunch je podjetje, ki ga je ustanovil in financiral eden od ustanoviteljev Microsofta Paul Allen. Podjetje se ukvarja z dokaj nenavadnimi letali. Dolga leta so oblikovali letalo, ki bi bilo zmožno vzleteti z raketo in njenim tovorom do stratosfere (plast Zemljinega ozračja v višini med 15 in 50 km nad zemeljsko površino) in jo od […]

