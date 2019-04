Po ropu bencinskega servisa izsilil prevoz in oropal še voznika SiOL.net Oborožen in zamaskiran neznanec je v nedeljo zvečer okoli 20.30 ure oropal bencinski servis na Prevaljah. Ko je od uslužbencev prejel denar, je zapustil bencinski servis in se usedel v osebno vozilo naključnega voznika. S silo je zahteval prevoz in tudi denar. Izstopil je na Perzonalih in se odpeljal z drugim osebnim vozilom.

