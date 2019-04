Hvaležen Niki, zaradi katere je zrasel za tri centimetre 24ur.com V šesti oddaji Zvezde plešejo so znani obrazi razgalili svoje srce in zaplesali pod tematiko osebnih pregreh, a večer je bil usoden za Denisa Vučaka, ki šov zapušča z dvignjeno glavo in hvaležnostjo.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Dejan Židan

Borut Pahor

Violeta Bulc