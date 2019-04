Silovita neurja na jugu ZDA odnesla osem življenj 24ur.com Jug ZDA so zajela silovita neurja s tornadi, v katerih je po poročanju ameriških medijev umrlo osem ljudi, med njimi trije otroci, štirje so bili poškodovani. Neurja, ki so najhuje prizadela zvezni državi Louisiana in Teksas, se pomikajo proti severovzhodu ZDA.

