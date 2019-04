Da ne bi ogrozili življenja ugrabljene, so ugrabitev prijavili šele po petih letih SiOL.net Rdeči križ je po več kot petih letih prijavil ugrabitev svojih sodelavcev v Siriji. Kot je organizacija sporočila v nedeljo v Ženevi, so novozelandsko medicinsko sestro in dva sirska voznika ugrabili 13. oktobra 2013, od takrat pa so v ujetništvu skrajne skupine Islamska država (IS).

