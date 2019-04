Glavna meteorološka značilnost tega tedna bodo ob prevladujočem stanovitnem in povečini sončnem vremenu razmeroma mrzle noči ter tople osrednje dnevne ure. Podnevi se bo ves teden redno vračala pomlad, ponoči pa nas bo mestoma tudi malo zazeblo. Temperaturne razlike med dnevom in nočjo bodo ponekod dosegale do okrog 14 stopinj Celzija. V nočnih urah se bo živo srebro, razen ob morju, povečini spuš ...