Na meji prijeli Hrvata s pištolo in 50 naboji zurnal24.si Na mejnem prehodu Obrežje so v nedeljo policisti v prtljagi 29-letnega državljana Hrvaške naši pištolo in 50 nabojev.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Miro Cerar

Anže Kopitar