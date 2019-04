Joras ne more do pitne vode, krivi implementacijo arbitražnega sporazuma Primorske novice Joško Joras ima na svojem domu v Sečovljah že dalj časa težave z oskrbo pitne vode. Od piranske občine oz. Rižanskega vodovoda zdaj zahteva uresničitev ustavne pravice do vodooskrbe, za zaplete pa krivi implementacijo arbitražnega sporazuma. Rižanski vodovod sicer nima možnosti izvedbe del za mejnim prehodom, kjer leži Jorasova hiša.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška

Joško Joras Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Miro Cerar

Anže Kopitar