Zagotavljanje stanovanj mladim zahteva ukrepanje na več področjih, od podpore države do spremembe miselnosti, so se strinjali na današnji okrogli mizi Slovenske tiskovne agencije (STA) v Ljubljani. Država med drugim napoveduje gradnjo javnih najemnih stanovanj, javno najemno službo za podporo zasebnemu najemu in spodbujanje stanovanjskih zadrug.