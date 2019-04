Plečnikova nagrada za Tehnološko središče ELES RTV Slovenija Letošnjo Plečnikovo nagrado so za Tehnološko središče ELES v Beričevem prejeli avtorji Marko Studen, Boris Matić in Jernej Šipoš, medalji pa dobita Hiša Celovška 01 (Vanja Gregorc Vrhovec, Aleš Vrhovec) in wellness Termalija (Dean Lah in Milan Tomac)

Sorodno Oglasi Omenjeni Eles Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Karl Erjavec

Aljaž Bedene

Ivo Jan