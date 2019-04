Za primer jedrske nesreče bodo usposobili 700 oseb SiOL.net Na Institutu Jožef Stefan so danes predstavili projekt ENRAS, ki je namenjen usposabljanju intervencijskih ekip in zagotavljanju njihove varnosti v primeru jedrske ali radiološke nesreče. Projekt poteka v okviru čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v programu Interreg V-A. Skupno bodo usposobili več kot 700 intervencijskih delavcev.

