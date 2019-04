Oskarjevka Emma Thompson praznuje okrogli jubilej RTV Slovenija S številnimi nagradami ovenčana britanska igralka in scenaristka Emma Thompson, ki je znana tudi po svojih zelo neposrednih in kritičnih izjavah, praznuje 60 let.

