Priseglo šest novih pravosodnih policistov Dnevnik Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij je danes priseglo šest novih pravosodnih policistov, ki so pred tem opravili zahtevano usposabljanje in izpite. Delo bodo opravljali v zaporih v Kopru in na Dobu ter v Prevzgojnem domu Radeče, so...

