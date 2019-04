LUD Literatura je z dopoldansko predstavitvijo novih izdaj, ki jih podpisujejo Urban Vovk, Alenka Koron, Miklavž Komelj in Primož Čučnik, začela festival bralne kulture in teden odprtih vrat Prepišno uredništvo. Do četrtka bo potekalo več literarnih dogodkov, katerih vrhunec bo četrtkov pogovor ob 30-letnici izdajanja revije Literatura.