Od 17. aprila do 20. oktobra bo v Slovenskem etnografskem muzeju na ogled gostujoča razstava Šamanizem ljudstev Sibirije, ki predstavlja zbirko Ruskega etnografskega muzeja iz Sankt Peterburga. Razstava pripoveduje o šamanizmu, edinstvenemu fenomenu svetovne civilizacije, kot mitološki predstavi o svetu ljudstev Sibirije in ruskega Daljnega vzhoda na koncu 19. in začetku 20.