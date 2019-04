Okoljevarstveno dovoljenje za rafinerijo plina v Petišovcih zdaj tudi pravnomočno Energetika.NET Okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je podjetju Petrol Geoterm za obratovanje naprave v Petišovcih, v kateri se izvaja dejavnost rafiniranja plina, marca letos izdala Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), je pravnomočno, kar pomeni, da se nanj ni več mogoče pritožiti, so sporočili iz britanskega podjetja za proizvodnjo in raziskave nafte in plina Ascent Resources. »Frackinga« ne bo, pa za Energetiko.NET poudarjajo v podjetju Geoenergo.

