Z zakonikom novi izzivi tudi za centre za socialno delo Delo Ljubljana – Cilj družinskega zakonika, ki se od včeraj uporablja v celoti, je, da se položaj otrok v družinskopravnih razmerjih izboljša in da se čim učinkoviteje izvaja načelo varovanja koristi otroka, pravijo na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), kjer kljub nekaterim pomislekom sodišč zagotavljajo, da so centri za socialno delo (CSD) pripravljeni na novo vlogo in naloge

