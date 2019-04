Pahor na obisku v Bosni in Hercegovini SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor danes začenja dvodnevni delovni obisk v Bosni in Hercegovini. V Sarajevu se bo danes srečal s tričlanskim predsedstvom BiH in imel pogovor z mladimi, v sredo se bo udeležil Sarajevskega poslovnega foruma 2019, kjer bo imel tudi otvoritveni govor.

Sorodno Oglasi