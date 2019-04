Carolina se je poigrala s prvaki lige NHL #video Sportal Branilci Stanleyjevega pokala iz Washingtona so na uvodnih dveh tekmah prvega kroga končnice v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Carolino, na današnji tretji tekmi v Raleighu pa so visoko izgubili z 0:5. V noči na torek so bile odigrane še tri tekme. Colorado je brez večjih težav odpravil Calgary, Toronto je po hudem boju ugnal Boston, Nashville pa je spravil v žalost Dallas.

