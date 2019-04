Košarkarji iz Oaklanda so v zadnjih štirih letih kar trikrat osvojili prvo mesto v severnoameriški ligi NBA, na današnji drugi tekmi uvodnega kroga končnice pa so v finišu doživeli pravi mrk. Gosti iz Los Angelesa so slavili s 135:131 in uprizorili enega največjih preobratov, potem ko so nadoknadili zaostanek 31 točk iz tretje četrtine.



