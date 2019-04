Družine v Fittest Family bo treniral tudi akrobatski dvojec Filip in Blaž Govori.se Najbolj fit slovenske in hrvaške družine, ki se bodo pomerile v ekstremni družinski športni oddaji Fittest Family, bosta trenirala tudi Filip Kržišnik in Blaž Slanič, znana kot neverjetni dvojec F&B Acrobatics. Družinska preizkušnja, kakršne še nismo videli, na Planet prihaja že maja!

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Jan Muršak

Karl Erjavec