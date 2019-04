Med gradnjo dostopnih cest do drugega tira odkrili dobrih 3000 let staro bronasto sulično ost Dnevnik Med gradnjo dostopne ceste do trase drugega tira med Divačo in Koprom so delavci odkrili dobrih 3000 let staro bronasto sulično ost. Kot so sporočili iz družbe 2TDK, so ost, ki je po oceni arheologov odlično ohranjena, našli med strojno...

