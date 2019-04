Tožilstvo za Noviča predlaga 25 let zapora SiOL.net V ponovljenem sojenju Milku Noviču za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika je sodišče zaključilo dokazni postopek. Ob 13. uri so sledile zaključne besede tožilstva in obrambe. Tožilstvo za Noviča predlaga 25 let zaporne kazni.

