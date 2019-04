V Madridu zaradi grožnje z bombo evakuirali nebotičnik z veleposlaništvi SiOL.net Zaradi grožnje z bombo so v Madridu evakuirali nebotičnik, v katerem se nahajajo britansko, nizozemsko in avstralsko veleposlaništvo, je sporočila španska policija. Kasneje so predstavniki policije povedali, da je šlo za lažni preplah.

