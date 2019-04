Evropska direktiva o avtorskih pravicah dokončno pod streho Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Danes je nova evropska direktiva o avtorskih pravicah, ki jo Evropski parlament potrdil 26. marca, dobila še zadnjo zeleno luč. Svet Evropske unije je danes potrdil omenjeno direktivo z 19 glasovi za, šestimi glasovi proti in tremi vzdržanimi. Proti so glasovali Finska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Poljska in Švedska. Poleg Slovenije sta se vzdržali še Belgija in Estonija. Za sprejetje je bilo treba zbrati 55 odstotkov glasov držav, ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov prebivalstva (kvalificirana večina).

