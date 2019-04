Hokejist Toronta proti Bostonu ne bo več igral: To je podel udarec, zaradi katerega si je prislužil Ekipa Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL je igralcu Toronta Nazemu Kadriju izreklo prepoved nastopov na vseh dvobojih uvodnega kroga končnice vzhodne konference proti Bostonu. Kadri si je kazen prislužil zaradi namernega in brutalnega udarca v glavo Jaka DeBruska na nedeljski drugi tekmi v Bostonu, ki so jo kosmatinci dobili s 4:1.



Več na Ekipa24.si

Sorodno

Oglasi Omenjeni NHL Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Rudolf Skobe

Janez Janša

Karl Erjavec