Sodišče v odškodninski tožbi proti porodnišnici pritrdilo staršem šestletne Gaje SiOL.net Kranjsko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo, da je odškodninski zahtevek šestletne deklice Gaje in njenih staršev proti Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj v celoti utemeljen. Bolnišnica in zavarovalnica se lahko na sodbo pritožita. Po pravnomočnosti bo sodišče odločalo o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov.

