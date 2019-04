Mikroplastika potuje tudi z vetrom RTV Slovenija Znanstveniki so doslej domnevali, da majhni delci plastike po svetu "potujejo" predvsem po rekah in morjih, analize v francoskih Pirenejih pa so pokazale, da jih daleč nosijo tudi zračni tokovi,

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Rudolf Skobe

Andrej Šircelj

Janez Janša