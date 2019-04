V Severni Makedoniji razglasili epidemijo ošpic Dnevnik V Severni Makedoniji so danes uradno razglasili epidemijo ošpic. Hkrati so prepovedali obiske v bolnišnicah in znižali starostno mejo za cepljenje otrok z enega leta na šest mesecev, brezplačno cepljenje pa bo na voljo tudi vsem osebam, starim od 14...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Avstrija

Makedonija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rudolf Skobe

Andrej Šircelj

Borut Pahor

Janez Janša