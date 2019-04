Vzhičen zaradi Kopitarja, a opozarja, da ta ne bo zmogel sam SiOL.net Slovenski hokejski reprezentanci bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda pomagal tudi NHL-ovec Anže Kopitar, zaradi poškodb in upokojitev pa bo ta pogrešala kar nekaj standarnih članov. "Vsak trener je vzhičen, če ima v ekipi igralca, kot je Kopitar, a zavedati se je treba, da je to ekipni šport. Vsak bo moral dati od sebe to, kar se od njega pričakuje. Verjamem v fante," pravi selektor Ivo Jan,...

