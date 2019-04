Dunking Devils trampoline iz dvorane preselili na vlak #video SiOL.net Dunking Devils, vodilna akrobatska skupina na svetu, ki si lasti dva Guinessova rekorda, spet dokazuje, da so mojstri premikanja mej mogočega. Svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju so desetletnico delovanja obeležili na malce drugačen način. Trampoline so namreč iz dvoranskega parketa preselili na drveči vlak. Na poti od Novega mesta do Kamnika so na vsaki železniški postaji pripravili pravi adrenalinski spektakel.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rudolf Skobe

Andrej Šircelj

Borut Pahor

Janez Janša