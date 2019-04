Do odškodnine zaradi poprave krivic povojnega nasilja v Sloveniji do zdaj upravičenih najmanj 35.000 RTV Slovenija Študijski center za narodno spravo je predstavil delo vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic. Skupno je bilo do zdaj do odškodnine upravičenih 34. 783 ljudi, komisija pa ocenjuje, da je upravičencev trikrat več.

