Toronto in Denver do izenačenja, Portland tudi drugič v polno #video SiOL.net V noči na sredo so bile v ligi NBA na sporedu tri tekme. Denver in Toronto sta se uspela oddolžiti navijačem za poraz na prvi tekmi, oba sta večer zaključila z zmago. Denver je s 114:105 premagal San Antonio, Toronto pa je s 111:82 nadigral anemični Orlando Magic. Portland je še drugič premagal Oklahomo (114:94) in v seriji zmag vodi že z 2:0.

Sorodno



Oglasi Omenjeni NBA

San Antonio Spurs

Toronto Raprots Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Anže Kopitar

Borut Pahor

Miro Cerar

Alenka Bratušek