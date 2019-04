Kanal A in VOYO: Porto 'na glavo' za preobrat, Liverpool pa bo želel odigrati 'pametno' tekmo 24ur.com Na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov bo Liverpool na gostovanju v Portu, prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.40, želel potrditi napredovanje po prepričljivi zmagi na Anfieldu (2 : 0). Na drugi stani Portugalci verjamejo, da pred armado vročih navijačev lahko pridejo do epskega preobrata in napredovanja med štiri v Evropi. Na Dragauu bo nocoj še zelo zanimivo.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Anže Kopitar

Borut Pahor

Miro Cerar

Alenka Bratušek