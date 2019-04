Komaj polnoleten s svojo ekipo do investicije ameriških vlagateljev Dnevnik Nejc Paradiž, Tim Špenko, Blažka Mihelak, Peter Savnik in Brin Soko so mladi podjetniki, ki so svoje moči sprva združili v okviru inovativnega promoviranja kave oziroma kavarn na družabnih omrežjih s pomočjo nove aplikacije za mobilne telefone

Sorodno Oglasi