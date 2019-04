Imate vprašanje o svoji pogodbi, dopustih, bolniški? Zdaj imate to možnost Slovenske novice LJUBLJANA – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) danes in v četrtek odpira svoja vrata. V pisarnah v 13 slovenskih mestih in na

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Anže Kopitar

Borut Pahor

Miro Cerar

Alenka Bratušek