Svojci pogrešajo 21-letnega Gašperja Kuralta 24ur.com Kranjski policisti so sporočili, da svojci pogrešajo 21-letnega Gašperja Kuralta iz okolice Kranja. Nazadnje je bil oblečen v sive športne hlače in siv športni pulover, pri sebi pa je imel še manjšo rdečo torbo. Če ste pogrešano osebo videli, to sporočite na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

