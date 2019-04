Po Facebooku se širijo povezave do LAŽNE spletne strani STA Govori.se Slovenska tiskovna agencija (STA) opozarja, da so se na spletnem družbenem omrežju Facebook začela širiti sporočila s povezavami na članke na lažni spletni strani STA. Gre za prevare, ki zlorabljajo ime in blagovno znamko STA.

Sorodno Oglasi Omenjeni Facebook Najbolj brano Osebe dneva Franc Kangler

Boštjan Poklukar

Anže Kopitar

Luka Dončić

Marjan Šarec