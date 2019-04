V živo: Kaj nam bo pokazal 18-letnik? Forma Nadala je skrivnost. Sportal Na turnirju serije masters v Monte Carlu so nadaljuje dvoboji drugega kroga. Na igrišče bo stopil tudi Rafael Nadal, ki bo igral prvič po poškodbi. Na delu bosta tudi Aleksander Zverev in Dominic Thiem, tretji in četrti nosilec turnirja.

