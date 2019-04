Za bolj zdravo življenje naj mačke ostanejo v hiši Primorske novice Mačke, ki jih lastniki spuščajo iz stanovanj, so trikrat bolj ogrožene, da se bodo okužile s patogeni ali paraziti, kot mačke, ki živijo med štirimi stenami, so potrdili znanstveniki v reviji Biology Letters. Na to pa morajo biti pozorni tudi ljudje, saj se lahko več bolezni z mačk prenaša na človeka, so še opozorili.

