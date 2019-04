Jan Oblak podaljšal z Atleticom do 30. junija 2023 Primorske novice Prvi vratar slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je z madridskim Atleticom podaljšal sodelovanje do 30. junija 2023, je danes sporočil španski prvoligaš. Oblak je že podpisal novo pogodbo za naslednje štiri sezone, so še zapisali pri Atleticu.

