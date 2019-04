Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem na poti k digitalizaciji Dnevnik Digitalno inovacijsko stičišče Slovenija (DIH Slovenija) in ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sta predstavila digitalne vavčerje. Gre za podporo slovenskim podjetjem v sklopu javnih pozivov za vavčerje za pripravo digitalne...

Sorodno

Oglasi