AVDIO: Nadškof Cvikl duhovnike povabil k pogumu in žrtvovanju Radio Ognjišče

Jutri bomo obhajali veliki četrtek, ki je dan evharistije in postavitve duhovniške službe. V ta namen škofje ordinariji skupaj z zbranimi duhovniki in ljudstvom v stolnih cerkvah darujejo krizmene maše. Ime so dobile po sveti krizmi - oljčnem olju, obogatenem z balzamom ali dišavnicami, nad katerim škof zmoli posvetilno molitev. Škofje bodo prav tako blagoslovili krstno in bolniško olje....

