Državni praznik dneva vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga v Sloveniji praznujejo 15. septembra, na dan uveljavitve pariške mirovne pogodbe, se bo odslej imenoval praznik priključitve Primorske k matični domovini. Včeraj so namreč slovenski poslanci z 38 glasovi za in 32 proti izglasovali spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Predlog za spremembo so v državni zbor vložili pos ...