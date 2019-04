Nekdanji perujski predsednik se je ustrelil ob aretaciji Dnevnik Nekdanji perujski predsednik Alan Garcia se je ustrelil ob aretaciji zaradi obtožb korupcije. Garcio so po dogodku odpeljali v bolnišnico Casimiro Ulloa. Njegov odvetnik in predstavniki bolnišnice so potrdili, da se je Garcia ustrelil v glavo na...

