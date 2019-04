Nova družinska grozljivka! Sin zabodel očeta Nova24TV Policisti policijske postaje Krško so v torek zvečer prejeli obvestilo, da zdravniki v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi ga nekdo zabodel. “Prve ugotovitve in zbrana obvestila kažejo, da naj bi 42-letni moški z ostrim predmetom poškodoval svojega 72-letnega očeta. Osumljenca so pridržali,” o novi družinski grozljivki sporočajo s PU Novo mesto. Policisti in kriminalisti […]

