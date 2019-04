Koliko regresa še lahko prenesemo Delo Ljubljana – Medtem ko je Levica pripravila alternativni predlog razbremenitve regresa vseh zaposlenih, s katerim ne bi sledili vladnemu predlogu in bi tistim, ki imajo več od povprečne plače, odtegovali dohodnino in prispevke od regresa, so se predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade začeli konkretno pogajati o tem, koliko naj znaša regres za uslužbence, pa tudi o obračunavanju stroškov prevoza na delo

