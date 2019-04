Evropski parlament podprl okrepitev evropske mejne in obalne straže SiOL.net Evropski poslanci so danes podprli nov zakon za okrepitev evropske mejne in obalne straže, s katerim bo zagotovljena boljša zaščita zunanjih meja EU. Zakon predvideva vzpostavitev nove stalne enote za podporo državam EU pri nalogah mejnega nadzora in vračanja kot tudi pri boju proti čezmejnemu kriminalu.

