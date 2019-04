Krimovke do nove gladke zmage, Žalčanke boljše od Krke Sportal V 3. krogu državnega prvenstva za razvrstitev od 1. do 4. mesta je Krim, ki si je že v prejšnjem krogu zagotovil naslov prvakinj, visoko premagal Mlinotest, Žalčanke so ugnale Krko in razliko na lestvici povišale na +5. V ligi za mesta od 5. do 9. je Ljubljana remizirala s Koprom (25:25), z remijem se je končal tudi obračun zadnjeuvrščenih Velenjčank in vodilnih Celjank.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Ljubljana

Mlinotest

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Aleš Šabeder

Marjan Šarec

Dejan Židan

Jani Möderndorfer