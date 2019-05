Turneja mobilnosti: Kakšni vozniki so Celjani? Ekipa Na cestah se vsakodnevno srečujemo z različnimi situacijami, v katerih se ne znamo vedno pravilno odzvati. V Zavarovalnici Triglav so se zato pod okriljem preventivne akcije Skupaj za prometno varnost odpravili na Turnejo mobilnosti po Sloveniji, v kateri bodo s pomočjo sodobnega DRAJV simulatorja testirali in raziskovali, kakšni vozniki smo Slovenci. Prva postaja na njihovi poti je Celje.



